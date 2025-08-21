in-anteprima-il-video-“i-was-never-yours”-di-karin-ann

Intriso di sfumature emotive e di un racconto misurato ma incisivo

Milano, 21 ago. (askanews) – In anteprima il video “I was never yours” della cantautrice e attrice Karin Ann che apre con questo singolo un nuovo e suggestivo capitolo del suo percorso artistico.Prodotto da Benjamin Lazar Davis (Maya Hawke) e composto da Karin Ann insieme a Harrison Whitford (Phoebe Bridgers), Chelsea Balan e alla cantautrice e artista Suki Waterhouse, il brano offre una fusione nostalgica e fuori dagli schemi di folk, country, rock e suggestioni cinematiche. “I was never yours” è il primo di una serie di nuovi lavori che Karin Ann pubblicherà da qui ai primi mesi del 2026.Con un paesaggio sonoro onirico e introspettivo, “I was never yours” è intriso di sfumature emotive e di un racconto misurato ma incisivo.La vivace ritmica country incalza il brano mentre le chitarre acustiche rendono il sound avvolgente, ma sono la chitarra pedal steel atmosferica e il delicato strato di violino a definire l’identità unica e particolare del pezzo, aggiungendo all’atmosfera rustica l’inconfondibile tocco etereo di Karin.Nel testo, Karin Ann mette a nudo il dolore di scegliere la libertà al posto della sicurezza un’esplorazione cruda e sincera di cuori infranti, distacco e paura di accontentarsi.Con “I was never yours”, l’artista intraprende una nuova direzione, sia dal punto di vista sonoro che personale, integrando nella sua musica non solo nuovi generi, ma anche le sue radici centroeuropee e mediorientali.”I was never yours” segna l’inizio di una nuova era creativa per Karin Ann, dopo il suo album di debutto del 2024 “through the telescope”, accolto con entusiasmo per la profondità tematica e l’ambizione sonora. Affrontando temi come parità di genere, identità LGBTQ+, salute mentale e amori tossici, l’album ha messo in luce il coraggio lirico e la versatilità artistica di Karin Ann dal folk brutalista al gothic disco-rock. NME lo ha definito “un debutto sicuro e senza esitazioni”, elogiandone il peso esistenziale e la coesione artistica.Oltre alla musica, Karin Ann continua ad affermarsi anche come attrice. Per Karin Ann, la musica è sempre stata più di un semplice suono: è messaggio, significato e verità emotiva. Le sue canzoni sono prima di tutto storie: narrazioni intense plasmate da testi che colpiscono nel profondo. Questo spirito continua a guidare la sua evoluzione verso una direzione più vicina al folk, radicata nella vulnerabilità e nell’autenticità.Con nuovi progetti cinematografici e altra musica originale all’orizzonte, Karin Ann si conferma come una voce dinamica e poliedrica, capace di oltrepassare generi, culture e confini creativi senza paura.