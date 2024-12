In anteprima il video “La Bellezza” nuovo singolo di Vincenzo Incenzo

il brano più dolente e poetico dell’album Pace

Milano, 12 dic. (askanews) – In anteprima il video di “La Bellezza”, terzo singolo estratto dall’album di inediti #Pace (Verba Manent/Ada Music Italy) di Vincenzo Incenzo, autore per i più grandi artisti italiani, scrittore di opere teatrali, saggi e regista. Un album pieno di luce e di vita, centrato sull’amore, ispirato dall’idea gandhiana di “insistenza per la verità”, forse unica soluzione possibile alla fine delle guerre nel mondo; attraverso undici tracce l’artista fa emergere temi a lui cari quali l’amore, l’urgenza di appartenere, la difesa delle minoranze, l’importanza della memoria e la salvaguardia della bellezza.”La Bellezza” è il brano più dolente e poetico dell’album – afferma Vincenzo Incenzo – È il desiderio di afferrarsi con le unghie all’immenso e meraviglioso affresco della vita, che sta sparendo per non tornare più. Una preghiera laica verso tutti, perché è sempre più forte la paura che in questo mondo la bellezza sia passata per sempre, o sia stata solo un sogno.Un’invocazione verso chi ascolta a ricordare, a fare l’inventario delle emozioni e dei sogni, delle suggestioni e delle immagini perdute, perché ci possano tenere in vita ancora in questo tempo cieco.Il pianoforte classico e le suggestioni elettriche si sposano in una formula nuova estremamente emozionante.”Crediti:Vincenzo Incenzo – La bellezza – Official videocon: Ginevra Daquino, Fiona Wilson e la piccola Eva Sophia Gouellotesto e musica di Vincenzo Incenzoda un’idea di Vincenzo Incenzoregia Max Minoiariprese effettuate presso la Scuola Danza Wilson (Roma)