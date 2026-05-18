in-anteprima-il-video-“la-forza-che-vale”-inedito-di-roxy-b.

Un brano introspettivo e ispirante

Milano, 18 mag. (askanews) – In anteprima il video “La forza che vale” il nuovo singolo inedito di Roxy B., brano introspettivo e ispirante, scritto e composto come sempre con Antonio Esposito e Luca Rustici, produttore artistico, che ha curato anche gli arrangiamenti, disponibile in digitale (L’n’R Productions / Universal Music Italy).”Nel tempo ho imparato che ognuno di noi possiede dentro di sé le risorse per affrontare ciò che sta vivendo. Questo non significa che sia semplice. Quando le cose si complicano, è naturale provare paura, ansia e avere pensieri negativi: sono meccanismi di difesa che, però, se prendono troppo spazio, possono bloccarci e farci sentire impotenti. In questi casi, ciò che mi aiuta – racconta Roxy B., di origine abruzzese ma milanese di adozione – è provare a osservare la realtà con distacco, sospendendo il giudizio e cercando di non reagire automaticamente sotto l’impulso delle emozioni. Quando riesco a farlo, cambia il modo in cui vivo le situazioni. Un altro passo importante è stato iniziare a chiedermi: “cosa posso imparare da questa esperienza su di me?”. Questa domanda ha trasformato la mia prospettiva, perché le difficoltà hanno smesso di essere qualcosa da subire o da evitare, diventando invece occasioni necessarie per crescere e conoscermi meglio. Ho maturato anche l’idea che la forza interiore aumenti nel tempo, se si impara ad accettare ciò che accade – anche dentro di noi – sviluppando la capacità di adattarsi e la fiducia nel cambiamento, ricordando le difficoltà già superate. Allo stesso tempo, ho capito quanto sia importante agire. Comprendere non basta: servono piccoli passi concreti e coerenti, perché sono proprio questi che, nel tempo, rafforzano la sicurezza interiore. Oggi penso che essere forti non significhi non sentirsi in difficoltà di fronte alle avversità, ma saperle affrontare con fiducia, nonostante la fatica e i disagi che questo comporta. E sperare non vuol dire illudersi che tutto andrà bene, ma credere davvero che le cose possano cambiare e che ognuno di noi possa fare la propria parte perché ciò avvenga.””Il video è stato ideato e realizzato da Salvatore Maiorano, insieme a Silvana Matarazzo che, ancora una volta, con le consuete sensibilità e bravura – prosegue Roxy B. – ha saputo tradurre la mia identità in immagine. Al centro del suo lavoro c’è una creazione unica: una collana-scultura, costruita a mano, pezzo dopo pezzo, a partire dalla fibra essiccata di fico d’India. Un materiale vivo, da lei trasformato in qualcosa di nuovo, ripensato per seguire il corpo e diventare parte di esso. Quella che si vede non è solo un elemento estetico: è un’armatura. Ma non per difendersi, per rivelarsi. Rappresenta la luce che ognuno di noi custodisce dentro di sé, quella forza silenziosa che ci attraversa e ci trasforma quando scegliamo di ascoltarla. I colori caldi sul mio viso sono stati scelti da Silvana per creare, in armonia con le tonalità terrose e dorate della collana, un equilibrio cromatico capace di conferire alla mia immagine una sorta di regalità primitiva. Un effetto pensato per sottolineare l’elevato valore evolutivo del percorso che ci conduce al nucleo essenziale della nostra autenticità, al nostro vero sé.”