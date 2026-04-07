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In anteprima il video “Ma chi è A”, il nuovo singolo di Capolupo

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Una canzone che dà voce alle domande più intime dell’animo umano

Milano, 7 apr. (askanews) – In anteprima il video “Ma chi è A”, il nuovo singolo di Capolupo per Diecigocce Records. Un brano che apre la strada al prossimo album in uscita a ottobre, tra introspezione e consapevolezza, raccontando il bisogno umano – spesso silenzioso – di sentirsi riconosciuti, compresi, legittimati.Un viaggio emotivo fatto di bilanci e nuove prospettive, dove il cantautore bolognese lascia emergere una dimensione autentica e vulnerabile, sospesa tra aspirazioni e disillusioni, nel tentativo di dare forma alle domande che accompagnano il percorso di ciascuno.”Attraverso questa canzone, che apre la strada al nuovo album, ho voluto dare voce al bisogno silenzioso di validazione che abita dentro di noi e che accompagna ogni riflessione personale. Per ricordare quello che è stato, per proiettarsi in quello che sarà, per come capita di sentirmi con la chitarra addosso, coraggiosamente vulnerabile, oscillando tra aspirazioni e disillusioni, fino a raggiungere nuove consapevolezze”, racconta Capolupo.Il videoclip del brano, diretto da Davide Spano su sceneggiatura di Lisa Querzoli e capolupo, si sviluppa all’interno di un suggestivo negozio di musica. Qui l’artista veste i panni di un addetto alle vendite e accoglie amici, conoscenti e clienti, ognuno portatore di una storia che trova nella musica il proprio linguaggio. Il negozio diventa così un punto di incontro dove i ricordi si intrecciano, le esperienze si condividono e le canzoni diventano il filo invisibile che unisce le persone fino a un evento sorprendente capace di ribaltare ogni aspettativa.

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