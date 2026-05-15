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In anteprima il video “Ma chi te lo fa fa’” di Anna Turrei

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Guarda senza filtri la vulnerabilità di chi fa arte

Milano, 15 mag. (askanews) – In anteprima il video “Ma chi te lo fa fa’”, il nuovo singolo di Anna Turrei. Pubblicato su etichetta Daylite Records, il brano mette a nudo il peso di chi continua a inseguire la musica dentro un tempo che pretende risultati veloci, prestazioni continue e certezze immediate.Nel nuovo brano, Anna Turrei sceglie di guardare senza filtri la vulnerabilità di chi fa arte in una realtà dominata dalla logica della performance. Il testo, duro e fortemente introspettivo, racconta la crisi d’identità che può attraversare chi decide di percorrere la strada lunga della gavetta e del sacrificio. Non c’è la pretesa di offrire soluzioni o formule rassicuranti. C’è, invece, l’immagine nitida di un passaggio doloroso, quello in cui il sogno smette di proteggere e si trasforma in un labirinto, fino a far nascere una domanda scomoda sul costo reale della propria passione.La cantautrice spiega che questa canzone è nata in un momento di assoluta sincerità verso se stessa, quando ogni maschera è caduta. Secondo il suo racconto, la retorica che riduce tutto al principio del “volere è potere” si scontra con un’esperienza molto più aspra, fatta di pregiudizi, di un mercato saturo e di anni di rinunce che consumano energie e fiducia.Il percorso artistico di Anna Turrei, nata nel 1996 a Sonnino, in provincia di Latina, si è già misurato con numerosi appuntamenti di rilievo, in Italia e all’estero. Tra le esperienze più significative figurano Emergenza Live Music 2024, dove ha raggiunto il terzo posto a livello nazionale, e il Premio Lunezia, dove ha ottenuto il riconoscimento assegnato da Radio Bruno. È stata inoltre semifinalista del NEW YORK CANTA, mentre a Bucharest in Music ha conquistato il primo posto. A questo si aggiunge il primo premio compilation ricevuto a Promuovi la tua Musica, insieme alla partecipazione a Una voce per San Marino, Area Sanremo, X Factor Romania e X Factor Italia.La dimensione dal vivo occupa uno spazio centrale nel suo tragitto. La cantante porta infatti il suo progetto in tour in tutta Italia, alternando la formula acustica a quella con full band. Tra i palchi già toccati compaiono i Magazzini Generali di Milano, il palco di Radio 105 a Genova e a Comacchio nel 2025, il Legend Club, l’Hard Rock di Milano, il Rock n Roll Milano e l’Apollo Milano. Nel 2022 ha interpretato l’Inno d’Italia e Notti Magiche per Sky Sport, in occasione della partita con Altobelli e Conti organizzata per celebrare i quarant’anni dalla vittoria dei Mondiali. Ha inoltre aperto i concerti di Alteria, Gerardina Trovato e Lara Taylor.

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