Scritto pensando alla protagonista della serie TV “Sul più bello”

Milano, 24 set. (askanews) – In anteprima il video “marta” il nuovo singolo di leomeconi(Zero4leo Music / The Orchard).”marta” è un brano scritto pensando alla protagonista della serie TV “Sul più bello”, in onda su Prime Video e prodotta da Eagle Pictures. Nel testo ricorrono spesso immagini notturne, i protagonisti vengono descritti come due meteore che non scelgono dove atterrare. Esattamente come Marta, che è sempre imprevedibile, e come quelli che orbitano intorno alla vita di Marta che – racconta leomeconi – è un personaggio forte e fragile allo stesso tempo, come una stella attrae gli altri per la luce che emana ma spesso è difficile entrare nel suo mondo. L’immagine delle stelle ha una forte valenza simbolica per me ed è ispirata alla canzone “All of The Stars” di Ed Sheeran.”Il video di “marta”, realizzato con le immagini tratte dalla serie “Sul più bello”, vede leomeconi descrivere con la sua chitarra i momenti del brano grazie alla regia e montaggio realizzati da Alessio Sansone, presentato da Luca De Gennaro, in anteprima, alla 25° Glory Days in Rimini, Cinema Fulgor, sabato 21 settembre 2024. La proiezione è stata preceduta da un videomessaggio di saluto di leomeconi da Boston, dove si trova attualmente con borsa di studio al Berklee College of Music.leomeconi, all’anagrafe Leonardo Meconi nato a Bologna il 13-05-2004, è un cantautore e chitarrista ed ha all’attivo due album, “I’ll Fly Away” (2019) e “Lato A Side B” (2021).