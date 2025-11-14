in-anteprima-il-video-“millie-bobby-brown”-di-luisiana

Il singolo d’esordio si ispira alla protagonista di Stranger Things

Milano, 14 nov. (askanews) – In anteprima il video “Millie Bobby Brown”, il singolo d’esordio di Luisiana, nuovo progetto artistico del cantautore siciliano Sebastiano Inturri. Un brano avvolgente e cinematografico, che fonde sonorità synth-pop e atmosfere anni ’80 con una scrittura diretta e contemporanea.Ispirandosi alla protagonista di Stranger Things, Luisiana trasforma Millie Bobby Brown in una metafora della donna forte ma dolce, bella nella sua semplicità e libera dagli stereotipi.”Ho scritto questo brano come tributo alla forza delle donne che non cedono agli stereotipi della società, in particolare a quelli di coppia” – racconta l’artista – “È un invito a non perdersi in relazioni che imbrigliano la bellezza autentica, quella che nasce dalla semplicità e dalla verità di essere. C’è la forza del lasciar andare chi opprime questa bellezza, ma anche il rimpianto per aver perso una donna così: dolce e luminosa come Millie Bobby Brown”.Il brano, prodotto da Daniele Zanotti, Sergio Bancone e Filippo La Malfa, gioca con stratificazioni di synth e ritmiche retrò, evocando la tensione sospesa e la nostalgia tipiche della serie Netflix che dà il titolo al singolo. Dalla dimensione eterea iniziale, il pezzo cresce in intensità fino a esplodere in un ballo di liberazione, simbolo di una rinascita personale e femminile.Nel videoclip, firmato dal D.O.P. Mirko Puliatti con soggetto di Giovanna Raiti e Puliatti, una bellezza botticelliana incarna la donna libera da maschere e compromessi. Attraverso una performance quasi teatrale, la protagonista attraversa il buio dei tormenti e degli stereotipi fino a una luce di consapevolezza e rinascita. È la storia di una donna che non ha bisogno di essere salvata: si salva da sola, e nel farlo torna a respirare, semplicemente se stessa.