in-anteprima-il-video-“mirecah”-il-nuovo-singolo-di-luigi-friotto

Un brano d’atmosfera del cantautore e musicista abruzzese

Milano, 6 lug. (askanews) – In anteprima il video “Mirecah”, il nuovo singolo del cantautore e musicista abruzzese Luigi Friotto, un brano d’atmosfera, prodotto in collaborazione con Lucio Piccirilli per l’etichetta SUMMA Le produzioni musicali. Il videoclip è stato girato ad Ortona (CH) per la regia di Alessio Pancella.Spiega l’artista: “Venuta fuori da un disordine di lettere, da una Chimera trasfigurata, o solo anagrammata, Mirecah è uno spazio visibile e, ormai, concreto, con il nome esotico e senza tempo di una “città invisibile”.E’ la città delle luci vacue, delle strade che non portano altrove, della gloria vana e mondana, avidamente inseguita e consumata come merce di bazar. In quest’epoca di abbagli, Mirecah continua a brillare insistentemente come un faro in pieno giorno, tra il frastuono di chi la invoca e il distacco di chi la combatte. Persino la notte ha imparato a farne a meno.Il comandamento, per il tempo che verrà, è quello di fare ritorno da Mirecah e di rientrare nel tempio che siamo, architravi di questo secolo convulso, portali fragili ma saldamente eretti a difesa di una sostanza che talvolta dimentichiamo di possedere, e di essere. Chi non è ancora partito, o ancora tentenna in mezzo ai canti delle sirene, potrà presto accorgersi di quanto sia salvifico restare.La vera conquista è non andare.