in-anteprima-il-video-“no-contact”,-nuovo-singolo-di-rosmy

Per dire stop a ogni abuso e manipolazione psicologica ed emotiva

Milano, 2 mag. (askanews) – In anteprima il video “No Contact”, il nuovo singolo tratto da Pop Fiction, l”lbum di Rosmy uscito lo scorso 12 aprile.Per Rosmy il “No Contact” è lo Switch Off, l’attimo in cui decidiamo di volerci bene e siamo pronti a dire: Basta, Stop! Un brano, scritto da Rosmy e prodotto da Cristian Milani, per dire Stop a tutte le forme di abuso e di manipolazione psicologica ed emotiva. Non è la prima volta che mi imbatto in relazioni contorte , racconta. Bisogna imparare a conoscere e a riconoscerli, dal Narcisista patologico al Gaslighter che prima seducono e, una volta conquistata la fiducia, iniziano a destabilizzare la personalità della vittima e a disintegrarne l’autostima, creando una vera e propria sudditanza psicologica .Nel video, diretto da Beppe Gallo, Rosmy è circondata da braccia e mani che vogliono sedurla, adularla, renderla succube, fino a quando è lei a decidere di dire Stop per liberarsi, cambiare e rinascere. Il video, inoltre, mette in evidenzia sul finale il cosiddetto Signal for Help, gesto utile per avvisare quando ci si sente minacciati o in pericolo e si ha bisogno di aiuto, un gesto importantissimo ma ancora troppo poco conosciuto .Il brano fa parte dell’ultimo lavoro in studio di Rosmy, Pop Fiction, Un disco notevole per la sua audacia e la sua carica emotiva. Comprende dodici brani legati tra di loro da diverse tematiche sociali, dove si evidenzia soprattutto il diritto di affermazione del mondo femminile, di chi sa quello che vuole e lotta per conquistarlo. Rosmy dichiara: Pop Fiction racconta un’epoca in cui il vero si traveste da finzione e la finzione si finge verità. È un album di dodici brani tutti diversi, un po’ come nel film di Tarantino, in cui tante storie si intrecciano in un unico filo conduttore: il nostro tempo. Rosmy, cantautrice e attrice italiana, è un’artista poliedrica che si è distinta per il suo impegno nell’affrontare con la musica tematiche sociali importanti.