in-anteprima-il-video-“nonostante-che-tu-sia”-di-claudia-gervasi

Milano, 8 nov. (askanews) – In anteprima il video “Nonostante che tu sia”, il nuovo singolo di Claudia Gervasi (Etichetta Joseba Publishing, distribuzione Virgin Music Group Italy). Un brano intenso e delicato, che racconta le distanze invisibili, le assenze che fanno rumore e gli amori che non si arrendono.”Che si tratti di una crisi o di un legame proibito – spiega l’artista salentina – questo brano racconta la fragilità e la forza di chi continua a sperare, anche quando tutto sembra finito.”Scritto da Mario Guida, il singolo porta la firma artistica e gli arrangiamenti di Enzo Campagnoli, con mix e mastering a cura di Emanuele Donnini presso Joseba Studio.Un progetto che fonde emozione e introspezione, mettendo in luce la voce calda e profonda di Claudia, capace di trasmettere autenticità e verità. Il videoclip è stato girato a Nola per la regia di Antonio Levita.