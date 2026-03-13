In anteprima il video “Papà dove sei” di Danilo Amerio e Paolo Mengoli

Una storia vera che diventa musica

Milano, 13 mar. (askanews) – In anteprima il video di “Papà dove sei” il nuovo singolo di Danilo Amerio e Paolo Mengoli. Una storia vera che diventa musica: la voce di una bambina, il dovere, il silenzio e un addio che pesa più di ogni parola.Il brano, scritto e prodotto da Danilo Amerio, nasce da una storia realmente accaduta: quella di una bambina che, ignara dell’accaduto, perde il padre ucciso in servizio e si presenta dal comandante chiedendo dove sia finito, convinta che qualcuno possa ancora richiamarlo a casa. Un episodio autentico, tanto drammatico quanto umano, che Amerio e Mengoli trasformano in una ballad intensa, essenziale e profondamente italiana.La canzone si apre con lo sguardo della bambina, descritto con delicatezza e realismo: otto anni, forse meno, un berretto troppo grande e la capacità istintiva di “aspettare come solo i figli di chi parte sanno fare”. Il dialogo con il comandante è lacerante nella sua innocenza: “Comandante papà oggi non è a casa. Se lo chiama lei magari gli risponde.” Parole che diventano un crollo emotivo, un dolore che nessuna divisa prepara ad affrontare.Il coro dei bambini, presente nei passaggi più toccanti, diventa la voce universale di chi ha perso un padre, un riferimento, una guida: “Ciao papà dove sei, perché hai preso il volo lasciando il vuoto “Il brano non si limita a raccontare un evento: lo trasforma in una testimonianza, in un atto di memoria e rispetto verso le famiglie dei servitori dello Stato che affrontano sacrifici enormi, spesso invisibili agli occhi del mondo.La collaborazione tra Danilo Amerio e Paolo Mengoli dà forza alla narrazione. Le loro voci si alternano come due prospettive della stessa ferita: quella dell’uomo che osserva la bambina e non trova parole; quella dell’adulto che porta il peso di ciò che resta non detto.”Papà dove sei” è una ballad costruita senza artifici, lasciando spazio alla verità della storia: archi, pianoforte, voci pulite, una produzione asciutta che privilegia emozione e ascolto.La canzone diventa così un omaggio ai padri che non ci sono più, alle famiglie che restano, ai bambini che aspettano risposte, e a tutti coloro che servono il Paese tra sacrifici e silenzi.