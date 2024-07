in-anteprima-il-video-“sotto-il-sole-remix”-di-ivan-comar

Una brillante ballad estiva che richiama alle hit degli 883

Milano, 13 lug. (askanews) – In anteprima il video “Sotto il sole” #Remix Summer 2024, un brano scritto e interpretato da Ivan Comar, novità assoluta nel panorama musicale italiano. Da commesso in un negozio di una nota catena di prodotti tecnologici a protagonista di questa brillante ballad estiva che ispira simpatia al primo ascolto.Tanti gli ingredienti vincenti -spiega l’artista- la spiaggia ovviamente, le stories di Instagram, accenti spostati per esigenze metriche che rimandano alle più belle e famose hit degli 883 ed un interprete dalla faccia pulita, che sogna in grande vestendo con convincente semplicità i panni di una vita normale.Un video scorrevole e coinvolgente, in cui Comar indossa la maglietta del bagnino con su scritto “salvataggio”, per darci una speranza in questa estate 2024 e l’immancabile hashtag #takemeaway. Il videoclip con la regia di Angelo Capozzi è prodotto da Why Not Studio e ONE Media, foto di Giulia Salvadori.