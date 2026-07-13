Ci offre una visione di lei meno “santa” e più “donna”

Milano, 13 lug. (askanews) – In anteprima il video “Tremenda” nuovo singolo di Rosanna Fratello, con cui l’iconica Rosanna Fratello volta pagina e ci offre una visione di lei meno “santa” e più “donna”, arrangiato da Marco Ferracini e firmato da Eduardo Cuomo. Il brano, anche in versione radio cut, è già disponibile in digitale (Clodio Music/Believe).Dopo il successo della nuova versione di “Se t’amo, t’amo”, inaspettatamente divenuta virale, soprattutto fra i giovani e la rinnovata collaborazione con un poliedrico Cristiano Malgioglio che ha scritto per lei “Profumo di pesca”, ecco che in questa idea di rinnovamento Rosanna racconta dell’incontro artistico con l’autore del brano, il giovanissimo Eduardo Cuomo, che le ha proposto una serie brani autobiografici in cui sente di riviere una seconda giovinezza.”La mia collaborazione artistica con Eduardo Cuomo – sottolinea Rosanna Fratello – è stata travolgente; ho ascoltato le sue storie, la passione e le ho percepite intenzionalmente vicine al mio desiderio di rinnovamento.”Canzone magnetica, “Tremenda”, si appresta a diventare tormentone estivo. Rosanna Fratello oggi è un’artista consapevole delle sue scelte e vuole aggiungere un nuovo capitolo alla sua discografia già ricca di successi e canzoni iconiche quali: “Sono una donna non sono una santa”, “Non sono Maddalena”, “Schiaffo”, senza tralasciare “Se t’amo, t’amo” e “Profumo di pesca”.La sua voce decisamente moderna e contemporanea ben si sposa con il linguaggio metaforico e le sonorità che si proiettano in una dimensione dance.