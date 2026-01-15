giovedì, 15 Gennaio , 26

Referendum, Calenda: “Voterò sì, è una riforma buona”

(Adnkronos) - Carlo Calenda voterà sì al referendum...

Minneapolis, nuove tensioni: agente spara e ferisce un immigrato durante controllo

(Adnkronos) - Un'altra sparatoria, da parte di un...

Como-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - Il Milan torna in campo in...

Australian Open 2026, il sorteggio di Sinner: Gaston avversario al primo turno

(Adnkronos) - Jannik Sinner esordirà al primo turno...
in-anteprima-video-azzurro,-cover-di-riki-cellini-del-brano-di-celentano
In anteprima video Azzurro, cover di Riki Cellini del brano di Celentano

In anteprima video Azzurro, cover di Riki Cellini del brano di Celentano

Video NewsIn anteprima video Azzurro, cover di Riki Cellini del brano di Celentano
Redazione-web
Di Redazione-web

Il cantautore sale sul treno dei desideri tra pop e jazz

Milano, 15 gen. (askanews) – In anteprima il video “Azzurro” di Riki Cellini che si cimenta con la cover del popolarissimo brano di Adriano Celentano. Il cantautore sale sul treno dei desideri con il nuovo singolo, che anticipa l’uscita dell’album in arrivo in primavera.Il cantautore del panorama indie italiano propone una intensa e personale reinterpretazione di uno dei brani più iconici della musica italiana.Non è un caso, che Cellini abbia scelto proprio “Azzurro”: il brano, reso immortale da Adriano Celentano e scritto dal genio Paolo Conte uscì nel 1968, non solo un dettaglio storico ma anche anno di nascita di Cellini.E c’è di più! Il cantautore condivide con entrambi i colossi della musica italiana anche il giorno del compleanno: il 6 gennaio.Cellini rilegge “Azzurro” e lo porta nel suo universo musicale tra pop, venature jazz e grande rispetto per la tradizione. Un viaggio emozionale, una passeggiata tra passato e presente, in cui ogni nota è un omaggio sentito e ogni parola racconta un legame che va oltre il tempo. Una produzione artistica curata da Valerio Baggio che crea una netta inversione stilistica rispetto all’originale, proprio come il “treno dei desideri” citato nel testo.Una carriera lunga più di 30 anni, divisa tra l’amore per l’Italia di una volta (“Canzonissima”), soft spot per Donatella Rettore (“Rettoriano”) e sorprendenti collaborazioni con Roby Facchinetti (producer del suo primo album “Meravigliosa Mattinata”). Il singolo anticipa il nuovo album in uscita il prossimo 20 marzo 2026: L’Estate tutto l’anno.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.