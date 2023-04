In aprile a Valdobbiadene arriva la Primavera del Prosecco Superiore

Dal 6 al 24 al via le mostre del Valdobbiadene DOCG e del Cartizze

Milano, 5 apr. (askanews) – La 67esima “Mostra del Valdobbiadene DOCG” torna dal 6 al 24 aprile a Col San Martino (Treviso). Nata dall’iniziativa di alcuni amici che attendevano le persone all’uscita della chiesa offrendo un bicchiere di vino, è una delle più longeve rassegne legate alla Primavera del Prosecco, che ogni anno ripropone circa un centinaio di etichette dei produttori di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG.

Tanti gli appuntamenti in programma alla festa: dall’inaugurazione del 6 aprile alle tante serate a tema, tra cui l’appuntamento speciale del 12 aprile con la Paella alla Valenciana. Non mancheranno inoltre eventi dedicati alla scoperta del territorio come passeggiate a cavallo, enotour sul territorio e il mercatino “Sulla strada di San Martino” lunedì dell’Angelo.

Dall’8 al 23 aprile torna anche la 51esima edizione della” Mostra del Cartizze e Valdobbiadene DOCG “di San Pietro di Barbozza (Treviso). Protagonisti della Mostra saranno il Prosecco Superiore DOCG e lo spiedo della tradizione. In programma un lungo calendario di attività, tra le quali cene a tema, come quella che si terrà il 14 aprile dal titolo “Alla scoperta delle Langhe”, con i produttori di Serralunga d’Alba (Cuneo). Ma saranno tante anche le opportunità di prendere parte a passeggiate, degustazioni e visite alla sede della Confraternita di Valdobbiadene.

Numerosi anche gli eventi collaterali che, per tutta la durata della rassegna, offriranno interessanti spunti per scoprire le Colline Patrimonio dell’Umanità Unesco, come la Slow Bike Primavera del Prosecco Superiore, iniziativa promossa da Primavera del Prosecco Superiore e la Rete d’Imprese Visit. Prosecco Hills, che offre l’opportunità di ammirare il territorio in sella ad una E-BIKE o MTB! Cinque le pedalate enogastronomiche in programma tra Mostre del Vino della Primavera del Prosecco, alla scoperta di vigneti e cantine, con degustazione di prodotti tipici e vini di questa splendida terra. Il primo appuntamento si terrà lunedì 10 aprile 2023 (Pasquetta) con punto di partenza ed arrivo alla Cantina Casa Vecchia di Valdobbiadene.

