In arrivo due miliardi di nuovi aiuti con il decreto Ristori bis

Il governo è pronto a rimettere in moto la macchina degli aiuti in parallelo con la nuova stretta anti-Covid in arrivo, e si prepara a varare un nuovo decreto legge con i ristori da destinare alle attività e alle filiere che saranno colpite dalle misure restrittive del nuovo Dpcm.

A distanza di una settimana dal primo dl che ha stanziato oltre 5 miliardi per rifinanziare la cig e garantire nuovi contributi a fondo perduto, arriverà una nuova tranche di indennizzi. Il provvedimento, che dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri entro venerdì, varrà circa 2 miliardi. E sarà finanziato con i risparmi di cassa delle misure messe in campo durante l’emergenza,

