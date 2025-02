In arrivo gli “Avvocati del Panda” in Campania

Ha preso il via a Napoli “For Nature, For Us – Legal Edition” promosso da WWF e USB. A marzo i corsi si attiveranno anche a Milano

Ha preso il via a Napoli, nella sala congressi di Palazzo Alabardieri, la terza edizione di “For Nature, For Us”, che quest’anno ha un’impostazione orientata alla formazione legale in materia di ambiente. Iniziativa organizzata e promossa da WWF Italia, con la sezione di Napoli, e USB Spa, azienda specializzata in comunicazione e prodotti digitali.

Il corso punta a formare nuove figure professionali capaci di affrontare le sfide legali legate alla tutela dell’ambiente. Al suo interno sono previsti workshop e seminari per un totale di 30 ore di formazione in presenza su diritto ambientale, reati contro l’ambiente, contenzioso climatico, casi pratici.

Al termine si riceverà un attestato del WWF Italia. L’obiettivo finale, infatti, è sviluppare un pool di Avvocati del Panda in Campania. Per un corsista ci sarà inoltre la possibilità di uno stage retribuito della durata di 12 mesi presso USB.

Il programma è rivolto a giovani avvocati interessati al diritto ambientale e laureandi e laureati in Giurisprudenza, Scienze Giuridiche, Scienze Politiche. Per iscriversi bisogna essere residenti in Campania. Il corso ha il patrocinio di Ordine degli avvocati, Regione Campania e ANCI Campania.

L’apertura dei lavori è stata affidata a Raffaele Lauria, delegato WWF Campania e Mario Parrella, Presidente di USB.

In sala, tra gli altri, il vicepresidente della Camera dei Deputati ed ex Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, la consigliera regionale, Roberta Gaeta e il comandante dei Carabinieri Forestali della Campania, Generale Ciro Lungo.

Partenza il 21 marzo invece per il percorso For Nature, For Us a Milano. Il programma è pensato per giovani tra i 20 e i 30 anni, con l’obiettivo di fornire sia conoscenze nei campi della conservazione della biodiversità, sostenibilità ambientale e sociale, cambiamenti

climatici e normativa ambientale, che strumenti pratici per affrontare le sfide ecologiche attraverso un’azione collettiva.

I partecipanti selezionati saranno 25 e dovranno essere operanti o residenti a Milano. Il ciclo formativo ha al suo interno 10 incontri per un totale di 60 ore. Si articola in workshop, lezioni frontali ed esperienze pratiche, con il coinvolgimento di esperti WWF, USB e stakeholder locali.

Tanti i temi trattati, dalle competenze social a quelle grafiche, passando per l’energia e il contrasto ai crimini di natura. Due corsisti saranno inoltre selezionati per uno stage di 12 mesi presso USB. For Nature, For Us ha il patrocinio di Università degli studi di Milano Bicocca e della Città Metropolitana di Milano.