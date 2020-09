In arrivo il nuovo chip B14: quale modello di iPhone alimenterà?

Durante l’evento Time Flies del 15 Settembre, Apple ha presentato il nuovissimo iPad Air 4 dotato del chip A14 Bionic il quale dovrebbe alimentare anche i nuovi modelli di iPhone 12.

Secondo un nuovo rapporto, la società sta attualmente sviluppando un chip di fascia media chiamato B14. Purtroppo il leaker non rivela ulteriori dettagli, quindi non sappiamo se Apple progetterà il nuovo chip basandosi sull’A14 o se verrà creato da zero.

Apple B14 chip

They have a midrange chip ready

idk if its the battery-saving-but-less-powerful A14 i´ve leaked before,

