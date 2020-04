In arrivo su HomePod un nuovo sistema operativo: tvOS

Il mese scorso, Apple ha rilasciato l’aggiornamento 13.4 del software HomePod e sebbene non abbia introdotto nuove funzionalità per gli utenti, questo aggiornamento rappresenta un grande cambiamento nel modo in cui Apple gestisce l’ecosistema HomePod.

9to5Mac ha analizzato l’ultimo firmware disponibile del dispositivo e trovato qualcosa di inaspettato: a partire dalla versione 13.4, il sistema operativo dell’HomePod è ora basato su tvOS, anziché su iOS.

Ma cosa significa esattamente questo?

watchOS, tvOS e il software in esecuzione sull’altoparlante intelligente di Apple,

