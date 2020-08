In arrivo un Apple Watch economico ed un controller di gioco Apple?

Secondo l’affidabile leaker Jon Prosser, Apple vuole costruire il proprio controller di gioco e potrebbe rilasciare presto un Apple Watch più economico.

Apple Watch economico

Diversi rumors suggeriscono che Apple abbia sperimentato la plastica come materiale per Apple Watch, il che ridurrebbe il costo rispetto a una custodia in alluminio o titanio.

Inoltre, si fanno sempre più insistenti le voci su una nuova “modalità bambino” in arrivo su watchOS,

