In arrivo “Zootropolis 2”, Shakira nel video di Zoo è Gazelle

Redazione-web

Il film d’animazione nelle sale dal 26 novembre

Roma, 13 nov. (askanews) – In attesa dell’uscita nelle sale italiane il 26 novembre, è arrivato il video della canzone originale “Zoo”, interpretata da Shakira, brano presente nella prossima avventura Walt Disney Animation Studios “Zootropolis 2”. La cantante torna così a dar la voce alla più grande pop star di Zootropolis, Gazelle.Nel video la sua esibizione si alterna ai numerosi personaggi del film, tra cui Judy Hopps, Nick Wilde, Gary De’Snake e Nibbles Maplestick. La musica e il testo di “Zoo” sono stati scritti da Ed Sheeran, Blake Slatkin e Shakira, mentre la colonna sonora strumentale del film è composta dal vincitore dell’Academy Award Michael Giacchino e sarà lanciata come parte della colonna sonora completa venerdì 21 novembre.In “Zootropolis 2”, i poliziotti alle prime armi Judy Hopps (voce di Ilaria Latini) e Nick Wilde (voce di Alessandro Quarta) si trovano sulle tracce di un grande mistero quando Gary De’Snake (voce di Max Angioni) arriva a Zootropolis e mette sottosopra la città animale. Per risolvere il caso, i due, sotto copertura, sono costretti ad avventurarsi in nuove e inaspettate aree della città, dove la loro continua collaborazione viene messa alla prova come mai prima d’ora. Il film è diretto dal team vincitore dell’Oscar composto dal Disney Animation chief creative officer Jared Bush e Byron Howard e prodotto da Yvett Merino.

