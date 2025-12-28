In Aula alla Camera la discussione sulla Manovra (è presente Giorgetti)

Roma, 28 dic. (askanews) – Al via in Aula alla Camera dei deputati la seduta con all’ordine del giorno l’esame della manovra. Dopo gli interventi in corso sull’ordine dei lavori, inizierà l’illustrazione del testo da parte dei relatori cui seguirà la discussione generale. Il testo è stato licenziato dalla Commissione bilancio senza modifiche.
Presente tra i banchi del governo il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Sul provvedimento, approvato in prima lettura dal Senato, è attesa la richiesta di fiducia da parte del governo.