AGI – Torna a salire il numero di contagi da coronavirus in Italia. Si registrano 13.318 nuovi casi nelle ultime 24 ore in Italia (ieri erano 10.872) per un totale dall’inizio dell’emergenza di 1.977.318.

Aumenta anche il numero dei decessi, 628 (ieri 415) per un totale di 69.842 vittime dall’inizio della pandemia. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. Scende invece l’indice di positivita’: 8% (ieri era l’12,3%). Oggi i tamponi processati sono stati quasi il doppio, 166.205, contro i 87.889 di ieri.

La Regione che registra il maggior numero di nuovi contagi è il Veneto,

In aumento nuovi casi e decessi ma scende l'indice di positività

