AGI – I colossi internazionali della tecnologia presenti in Australia, tra cui Facebook e Google, hanno rilasciato la versione finale di un atteso codice industriale di best practice per contrastare la diffusione di fake news su Internet. Il Digital Industry Group, che include Facebook, Google, Twitter, Microsoft, TikTok e Redbubble, si è impegnato a sviluppare e attuare misure per affrontare la disinformazione, tra cui la segnalazione di contenuti fasulli sulle piattaforme e la priorità delle fonti di notizie.

I firmatari hanno anche accettato di sospendere o disattivare account falsi e account sospetti. Queste misure riguarderebbero anche la pubblicità a pagamento e i contenuti condivisi dagli utenti.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo In Australia arriva il codice di condotta contro le fake news sui social proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento