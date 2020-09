POTENZA (ITALPRESS) – La task force della Regione Basilicata comunica, secondo quanto risulta dal bollettino odierno, che nel fine settimana sono stati processati 516 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 10 sono risultati positivi. Le positività riguardano 1 persona residente a Matera, 1 persona di nazionalità estera ospitata in una struttura di accoglienza a Matera, 4 persone residenti a Lauria, 2 persone residenti a Ferrandina, 1 persona residente a Ginestra e 1 persona residente a Potenza.

Nelle stesse giornate sono state registrate le guarigioni di 1 persona residente a Matera e di 5 cittadini stranieri ospitati in strutture dedicate della regione.

L’articolo In Basilicata 10 nuovi casi positivi al Covid proviene da Notiziedi.

