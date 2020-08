CATANZARO (ITALPRESS) – Dieci nuovi casi di coronavirus in Calabria, dove ad oggi sono stati effettuati 139.012 tamponi. Le persone risultate positive al Covid 19 sono 1.377, dieci in più rispetto a ieri, mentre quelle negative sono 137.635. E’ quanto emerge dal bollettino della Regione.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 3 in reparto; 1 in rianimazione; 5 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 3 in reparto; 26 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 3 in reparto; 50 in isolamento domiciliare; 274 guariti; 19 deceduti. Crotone: 1 in reparto; 4 in isolamento domiciliare;

L’articolo In Calabria 10 nuovi casi positivi di coronavirus proviene da Notiziedi.

