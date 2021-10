In Calabria hanno votato tutti e 4 i candidati governatore

REGGIO CALABRIA – Hanno scelto di votare tutti nella mattinata di oggi i quattro candidati alla presidenza della Regione Calabria. Roberto Occhiuto candidato della coalizione di centrodestra ha espresso il suo voto in una sezione elettorale di una scuola elementare di Cosenza. Amalia Bruni, sostenuta dal centrosinistra e M5s ha invece votato a Lamezia Terme (Catanzaro). Mario Oliverio candidato con una lista a suo nome ha espresso il voto a San Giovanni in Fiore (Cosenza). Luigi de Magistris a capo di una coalizione civica ha invece votato a Napoli, suo Comune di residenza, ma solo per le elezioni comunali. Nella città partenopea, infatti si vota per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale. De Magistris, successivamente si trasferirà in Calabria per seguire l’andamento del voto delle regionali.

