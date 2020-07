In calo i nuovi casi, stabili di decessi

AGI – In calo per il secondo giorno consecutivo i nuovi casi di Covid-19 in Italia: 170 oggi, contro i 255 di ieri. Pesa pero’, come ogni lunedì l’”effetto weekend”, con un drastico calo dei tamponi (oggi 25.551, la meta’ della media di oltre 50mila).

Il calo è distribuito su gran parte delle regioni, soprattutto Lombardia (34 casi contro i 74 di ieri), Emilia Romagna (33 contro 61) e Piemonte (4 contro 12), con l’eccezione della Liguria che sale da 3 a 24 nuovi casi. Il totale delle persone colpite dal virus sale cosi’ a 246.286. è quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

