In calo i nuovi contagi, ma risale il numero delle vittime

Sono diventati 235.763 i casi totali di coronavirus in Italia, con un incremento di 202 nuovi contagi (il 49% in Lombardia) a fronte dei +283 di ieri. Dal bollettino quotidiano della protezione civile emerge che sono 31.710 gli attualmente positivi, 1.162 in meno; i dimessi e i guariti sono cresciuti di 1.293 unità raggiungendo quota 169.939; i morti nelle ultime 24 ore sono stati 71 (a fronte dei 47 di ieri) portando il totale a 34.114. In dieci regioni (Veneto, Marche, Trentino Alto Adige, Sicilia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata) non si sono registrati decessi.

Diminuisce ancora la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati in terapia intensiva sono 249 (-14 rispetto a ieri) e i ricoverati con sintomi 4.320 (-261) mentre i pazienti in isolamento domiciliare sono 27.141 (-887),

