In calo i nuovi contagi, sale il numero dei decessi

AGI – In calo per il secondo giorno di fila i nuovi casi di Covid-19 in Italia: 190 oggi, contro i 219 di ieri. Un dato in parte dovuto all’”effetto weekend”: solo 24.253 tamponi testati nelle ultime 24 ore, contro una media giornaliera di oltre 50mila. Il totale sale così a 244.624. Forte aumento invece del numero di decessi (sempre oscillante, per via soprattutto dei ritardi di comunicazione), 13 oggi contro i 3 di ieri (di cui 8 in Lombardia), per un totale di 35.058.

I guariti sono 213 in un giorno (ieri 143), e arrivano a 197.162.

