In Campania 27 nuovi casi di Covid, De Luca “Pericoloso rilassamento”

NAPOLI (ITALPRESS) – Sono 27 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania. E’ quanto emerge dall’Unità di crisi della Regione. I tamponi effettuati sono stati 775 (293.368 in totale). Nessun decesso, si registra invece un guarito. E’ stato completato nelle palazzine dell’ex Cirio a Mondragone l’esame dei tamponi effettuati dopo i 15 giorni di incubazione del virus. Sono stati effettuati altri 450 tamponi e isolati i residui 17 casi positivi per i quali è in corso il trasferimento nelle strutture sanitarie Covid. Il focolaio è al momento spento. Si rende così possibile alla mezzanotte di domani eliminare la zona rossa.

