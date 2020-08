In Campania 44 nuovi casi di Coronavirus e nessun decesso

NAPOLI (ITALPRESS) – Sono 44 i nuovi casi di Covid in Campania. Di questi 10 riguardano persone provenienti dall’estero, già inseriti nei 17 delle ultime 48 ore. Lo rende noto l’Unità di crisi della Regione, sottolineando in una nota che sono stati eseguiti oggi 2.235 tamponi. Il totale dei positivi sale così a 5.214 ed il totale dei tamponi a 356.781. Non è stato registrato alcun decesso, pertanto il totale dei deceduti resta fermo a 440. I guariti del giorno sono 4 ed il totale dei guariti è di 4.287.

