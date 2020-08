NAPOLI (ITALPRESS) – Cinquantatre nuovi casi di coronavirus, di cui dodici provenienti dall’estero o contatti di precedenti casi di rientro, e nessun decesso in Campania. E’ quanto emerge dal bollettino dell’Unità di crisi della Regione, secondo cui i tamponi del giorno sono stati 2.381. Il totale dei positivi è di 5.456 ed il totale dei tamponi eseguiti è salito a 371.608. Sono complessivamente 440 le persone decedute.

Non si registrano guariti, pertanto il totale dei guariti è di 4.345: di cui 4.335 completamente guariti e 10 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.

L’articolo In Campania 53 nuovi casi di Covid e nessun decesso proviene da Notiziedi.

