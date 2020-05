Giù i contagi, oggi meno di dieci. Ma ci sono anche 7 vittime in più conteggiate in 24 ore dall’Unità di Crisi. In Campania scatta la caccia al certificato No Covid che occorre per lavorare: presi d’assalto gli ambulatori dei medici di base

