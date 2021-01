AGI – In Campania non si può continuare a vaccinare il personale medico e sanitario per mancanza di dosi. “Ancora nella giornata di ieri la Campania ha raggiunto, con il 90%, la percentuale più alta d’Italia nella somministrazione dei vaccini. Oggi in tutte le aziende sanitarie si esauriscono le dosi consegnate alla nostra regione. Questa sera le aziende si fermano per mancanza di vaccini. E’ questo l’esito di una distribuzione fatta in modo sperequato nei giorni scorsi”, comunica in una nota il presidente della Regione, Vincenzo De Luca.

“Ho segnalato il problema al commissario Arcuri, sollecitando un invio immediato.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo In Campania esaurite le dosi di vaccino, stop alle somministrazioni proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento