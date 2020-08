NAPOLI (ITALPRESS) – Il controllo della temperatura in Campania verrà fatto a scuola. E’ stato deciso al termine di una riunione a Palazzo Santa Lucia convocata dal presidente della Regione Vincenzo De Luca con l’Unita di Crisi e tutti i direttori generali delle Asl e delle Aziende ospedaliere, nella quale sono state affrontate le problematiche relative alla riapertura delle scuole.

“Come già comunicato dal Presidente – si legge nella nota – si ritiene assurda e totalmente inefficace la disposizione nazionale secondo cui il controllo della temperatura viene fatto a casa. Per questo motivo la Regione ha deciso di acquistare termoscanner da assegnare agli istituti per fare in modo che la temperatura venga misurata agli alunni all’ingresso degli stessi istituti.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo In Campania obbligo di controllo della temperatura a scuola proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento