in-campania-smantellata-centrale-operativa-delle-truffe

L’operazione dei carabinieri di Ercolano

Milano, 2 gen. (askanews) – In Campania smantellata una centrale operativa dedicata alle truffe conto gli anziani, grazie a una operazione dei carabinieri della Tenenza di Ercolano che hanno eseguito, alla fine dell’anno fra Napoli, Ercolano, Cercola, Angri e Boscotrecase, un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di 8 persone, gravemente indiziate di riciclaggio, autoriciclaggio e calunnia.Disposti i domiciliari per cinque delle persone coinvolte, carcere per altre 3 accusate anche di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di truffa, frode informatica, riciclaggio ed autoriciclaggio.L’indagine è nata grazie a una denuncia del 2023 in cui una donna raccontava di aver subito un sequestro di persona e essere stata costretta a prelievi forzati per 48mila euro dal suo conto corrente, una somma frutto di frode ai danni di un’altra persona.Da lì gli inquirenti hanno scoperto “una centrale” che operava in tutto il territorio nazionale, che impartiva istruzioni a “galoppini” per recuperare i proventi del reato inviandoli presso il domicilio delle vittime.