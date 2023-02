In Campidoglio confronto su opportunità commerciali nel Mediterraneo

Incontro ‘Italia – Malta: opportunità e sinergie’

Roma, 8 feb. (askanews) – Si è svolto il 6 febbraio scorso in Campidoglio nella sala del Carroccio, “Italia – Malta: opportunità e sinergie”. Il confronto internazionale sullo sviluppo culturale e commerciale nell’area mediterranea che ha coinvolto istituzioni, amministrazioni locali, imprese esperti e docenti universitari. L’iniziativa è stata patrocinata dalla Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali (CIU-UNIONQUADRI) il sindacato maggiormente rappresentativo delle professionaità dei quadri del settore pubblico e privato, componente del CNEL e del CESE di Bruxelles. Obiettivo: far comprendere, soprattutto alle piccole e medie imprese partecipanti, il sistema economico e politico dell’area mediterranea, con un particolare focus sul forte sviluppo economico che alcuni paesi UE stanno vivendo.

Ad aprire i lavori il Consigliere capitolino Mariano Angelucci, Presidente della Commissione Turismo, Moda, Relazioni Internazionali e grandi eventi che ha dichiarato “Giornate come queste che mettono in contatto amministratori pubblici, cittadini, imprese e mondo delle Università sono fondamentali per creare dei momenti di confronto e di informazione. Per questo sono contento di parlare a ospiti di un partner strategico per il nostro Paese, quale è Malta”. Angelucci ha aggiunto: “Parlare di Malta, in chiave economica ed imprenditoriale, attraverso le voci vive di chi quotidianamente si occupa di impresa, formazione e cultura in questa meravigliosa realtà che tanto ha da offrire ha un grande valore. Il Campidoglio, la casa dei romani, è sempre aperto quando si tratta di realizzare iniziative a favore dei cittadini e delle relazioni internazionali”.

Alessandro Alongi, Consigliere del XII Municipio, ha tenuto una relazione sul ruolo delle innovazioni tecnologiche come volano di crescita in alcuni paesi dell’area mediterranea: “Malta, in particolare, è un’isola proiettata verso il futuro, altamente sviluppata in termini di connettività a banda ultralarga, ragazzi e giovani generazioni formate e consapevoli della strategicità del digitale e un governo nazionale che sta attuando delle precise politiche pubbliche tese all’innovazione”.

L’iniziativa si colloca in un progetto più ampio che mira a costruire le basi per una vera coesione europea che parta dai cittadini. Proprio Marco Ancora, responsabile del dipartimento cultura di CIU Unionquadri, ha ricordato una iniziativa da loro patrocinata nell’arcipelago maltese lo scorso maggio a La Valletta, patrocinata anche del Comune di Roma (Assessorato alla Cultura), dall’Istituto Italiano di Cultura a La Valletta (Ufficio Culturale dell’Ambasciata Italiana a Malta, organismo del Ministero degli Affari Esteri) che si è svolto negli spazi della società Dante Alighieri (a La Valletta). Ancora ha ribadito come la cultura rappresenti un volano per l’economia e sia la base, pur ricordando il nostro passato, per proiettarci nel futuro ed ha proposto Malta come centro di forum e convegni, a partire dal mondo del lavoro e della cultura.

