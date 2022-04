In Campidoglio la protesta dei pendolari della Roma-Lido: “Ma quale città dei 15 minuti…”

ROMA – Nuova protesta del Comitato pendolari Roma-Ostia, che oggi pomeriggio ha organizzato una manifestazione in piazza del Campidoglio con decine di utenti della ferrovia che unisce la Capitale al ‘suo’ mare che, tra striscioni e slogan, sono tornati a chiedere “un servizio degno di essere chiamato tale”. ‘Pendolari dell’odissea quotidiana, due ore per 20 km’, si legge sui cartelli esposti. E ancora: ‘Vitinia isolata, ridateci i mezzi pubblici’, ‘È sempre la stessa musica’. I pendolari chiedono di “spostare 2-3 treni dal servizio metro alla Roma-Lido oppure accelerare la manutenzione dei treni a Magliana”, e non lesinano critiche alle amministrazioni locali: ‘Zingaretti parole parole parole’, ‘Regione, Comune, Atac: fra i tre litiganti i pendolari pagano’. Dura la posizione nei confronti del Campidoglio: “La città dei 15 minuti è una barzelletta raccontata a mezzo stampa a cui non crede nessuno, noi chiediamo risposte concrete e ci mobilitiamo per averle”.

