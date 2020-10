Esordio europeo da brividi per il Napoli di mister Gattuso. Contro ogni pronostico, i partenopei lasciano che l’AZ Alkmaar, formazione di valore ma francamente non irresistibile, espugni il San Paolo. Questo il commento di Raffaele Auriemma a Sportmediaset:

A nessuno piace la fase a gironi dell’Europa League. Io credo che sia un fatto inconscio i calciatori non hanno voglia di concentrarsi su una manifestazione del genere. Credo che siano concentrati solo sul campionato. Se tutti gli addetti ai lavori sostengono che il Napoli possa davvero competere per lo scudetto perché mai dovrebbe lottare posizione di serie B. Il Napoli è stato frenato proprio dalle sue grandi ambizioni.

Sono condivisibili le dichiarazioni del giornalista napoletano. Il Napoli visto in campionato ha tutt’altra fame. Per un momento, ieri – e possiamo dirlo senza temere smentita – abbiamo rivisto il Napoli versione 2017/2018, spietato e lucido in campionato, distratto, sprecone in Europa (ricordate Lipsia). L’auspicio è proprio questo: che si tratti di un calo di concentrazione dettato dall’ambizione del gruppo di trovare, al termine di una stagione folle, l’agognato terzo scudetto.

Clicca qui per restare sempre aggiornato

The post “In Campionato leoni, e in Europa…” – Una scena già vista, eppure questo è un buon segno! appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento