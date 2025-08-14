giovedì, 14 Agosto , 25
In Canada un enorme incendio sull’Isola di Vancouver, un altro in Quebec

In Canada un enorme incendio sull’Isola di Vancouver, un altro in Quebec

In Canada un enorme incendio sull'Isola di Vancouver, un altro in Quebec
Redazione-web
Redazione-web

Dalla costa pacifica a quella atlantica, il fuoco divora i boschi

Roma, 14 ago. (askanews) – Un enorme incendio sta devastando l’Isola di Vancouver, che si trova dirimpetto all’omonima grande città della costa pacifica del Canada mettendo in allarme i 20.000 abitanti di una piccola città sull’isola, Port Alberni. Le autorità hanno chiesto ai residenti di prepararsi all’evacuazione, a causa del gigantesco incendio a 12 chilometri di distanza, che ha già bruciato più di 1.500 ettari in circa 36 ore.”Detesto vedere che succede questo e sembra che ora accada più spesso, con tutte queste estati torride che non abbiamo mai avuto prima. E credo che tutto questo sia dovuto al cambiamento climatico. Sapete, è davvero, davvero grave”, spiega un residente di Port Alberni, Russ Widdess.”In realtà sono stato fuori città fino a oggi e ieri sera ho seguito la cosa su Facebook, ed è incredibile quanto velocemente sia cresciuto, quindi oggi siamo venuti qui, per dare un’occhiata – dice un altro abitante, Ted Hagard – è pazzesco quanto è enorme”. All’altra estremità del Paese, sulla costa atlantica, alcune zone di Saint-Jean, città di 224.000 abitanti vicino a Montréal, sono state oggetto di ordini di evacuazione a causa di un incendio sempre più minaccioso.

