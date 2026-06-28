in-carinzia-220-km-navigabili-in-canoa-e-kayak,-e-laghi-balneabili

Milano, 28 giu. (askanews) – La Carinzia, la regione più meridionale dell’Austria al confine con l’Italia, affianca ai laghi balneabili una rete di corsi d’acqua utilizzati per canoa, kayak, rafting e cicloturismo. Drava, Gail, Moll e altri fiumi attraversano vallate con spiagge naturali, boschi ripariali, campeggi e alberghi collegati a operatori specializzati negli sport fluviali.

La Drava è il principale asse fluviale della regione. Nei tratti a corrente moderata consente uscite in canoa e kayak anche a chi ha poca esperienza, con percorsi tra banchi di sabbia, boschi di ontani, zone umide e rive frequentate da fauna selvatica. In alcuni punti vengono segnalati anatre selvatiche, aironi, cerbiatti e gamberi di fiume. Le uscite possono essere organizzate con operatori locali oppure con imbarcazioni a noleggio. Il Draupaddelweg è l’itinerario navigabile più strutturato lungo la Drava: supera i 200 chilometri ed è articolato in quattordici tappe. Il percorso prevede soste in campeggi, strutture alberghiere e aree attrezzate. Nel tratto di Villach, la navigazione incrocia centri storici, castelli e aree urbane affacciate sul fiume.

Alla stessa direttrice si lega la Drauradweg, la ciclabile che segue la Drava da Dobbiaco verso la Slovenia e la Croazia. Nel tratto carinziano, lungo circa 220 chilometri, il tracciato attraversa l’Alta Valle della Drava, Spittal, Villach, la Rosental e il Jauntal. Il percorso è in gran parte pianeggiante e segnalato. La Moll e alcuni tratti dell’Isel hanno caratteristiche diverse: rapide e gole naturali ne fanno aree utilizzate per il rafting e per attività fluviali più tecniche, con discese accompagnate da guide. Lungo la Moll corre anche la Molltal-Radweg, ciclabile che dalla zona del Parco Nazionale degli Alti Tauri scende verso Mollbrucke, con vista sul Grossglockner e sulle montagne della Molltal. La Gail alterna tratti destinati al rafting, rive balneabili e spiagge naturali. Lungo il fiume si sviluppa la Gailtal-Radweg, tra le Alpi Carniche e le Gailtaler Alpen: il percorso principale collega Kotschach-Mauthen a Villach per circa 90 chilometri ed è meno frequentato della Drauradweg.

Le spiagge fluviali lungo Drava e Gail comprendono piccole baie sabbiose, distese di ghiaia chiara e zone ombreggiate dagli alberi. Nei mesi estivi questi tratti vengono utilizzati per la balneazione, le soste lungo i percorsi e le attività sportive. La Carinzia conta oltre 100 campeggi e circa 16mila piazzole tra laghi, montagne e fiumi. Molte strutture si trovano lungo i corsi d’acqua o vicino alle aree dedicate agli sport fluviali, con accesso a punti di imbarco, spiagge naturali e percorsi ciclabili. Le sistemazioni comprendono tende, camper, roulotte, case mobili e chalet.

Diversi campeggi dispongono di accessi diretti all’acqua, aree giochi, piscine, animazione e spiagge. La vicinanza tra strutture, fiumi e ciclabili riduce gli spostamenti interni e concentra lungo le rive una parte dei servizi stagionali. Anche alcune strutture alberghiere lavorano con scuole di canoa, centri rafting e noleggiatori di kayak. Il collegamento tra pernottamento, attività guidate e servizi tecnici mostra il peso dei fiumi nell’organizzazione della stagione in Carinzia, insieme con laghi e aree montane.