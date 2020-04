In caso di stop, merito sportivo decisivo per le Coppe

Riprendere a giocare e portare a termine i tornei. L’Uefa non cambia la propria posizione, nella consapevolezza che la salute resta la priorità e che potrebbero esserci dei campionati che non riusciranno a chiudere sul campo. Ecco perchè la Uefa ha dettato le linee guida che serviranno, eventualmente, a definire le squadre che parteciperanno alle prossime edizioni di Champions ed Europa League. Oggi il Comitato Esecutivo Uefa si è riunito in videoconferenza e ha ricevuto aggiornamenti sui gruppi di lavoro istituiti in collaborazione con l’Eca, le Leghe Europee e FIFPRO Europe. Dei due scenari esaminati dal gruppo di lavoro per il calendario,

