In Catalogna arrestato il rapper Pablo Hasel per aver insultato monarchia e polizia

AGI – I Mossos d’Esquadra, agenti della polizia catalana, hanno arrestato a Lleida il cantante rap Pablo Hasel, condannato a nove mesi di carcere per alcuni tweet nei quali insultava la monarchia e i poliziotti, definiti “mercenari di m…”.

Hasel si era barricato nel rettorato dell’università insieme a decine di studenti e attivisti con l’obiettivo di dare risonanza mediatica al suo arresto, che ha definito un “gravissimo attacco” alla libertà d’espressione. “Non ci fermeranno! Non ci piegheranno!”, ha gridato Hasel mentre veniva portato via dagli agenti. Il cantante è stato condannato per incitazione al terrorismo e oltraggio alla corona.

