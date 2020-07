AGI – L’amministrazione regionale della Catalogna, nel Nord della Spagna, vieterà dalla mezzanotte tutte le uscite e gli ingressi a Lleida e altri sette comuni della provincia di Segrià, ad eccezione delle attività essenziali, a causa dell’aumento dei casi di contagio di Covid-19. Cosi’ come sarà limitato uscire di casa se non per motivi di forza maggiore.

Otto giorni dopo il confinamento perimetrale della provincia, il cui capoluogo è Lleida e dove vivono circa 210 mila persone, gli assessori Alba Verge’s (Salute) e Miquel Buch (Interno) hanno annunciato le nuove misure straordinarie restrittive. Dopo aver comunicato 190 nuovi casi nelle ultime 24 ore,

L’articolo In Catalogna otto comuni sono finiti in quarantena proviene da Notiziedi.

