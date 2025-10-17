in-centinaia-al-sit-in-per-sigfrido-ranucci-a-via-teulada.-usigrai:-“l’attentato-riguarda-tutti-noi”

ROMA – Centinaia di persone a via Teulada a Roma, davanti gli studi della Rai, per il presidio in solidarietà con il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato ieri sera. Un ordigno ha infatti fatto esplodere la sua automobile davanti alla sua abitazione e ha danneggiato quella della figlia. In strada ci sono cittadini comuni, rappresentanti sindacali – Usigrai, Cgil, Fnsi e Stampa romana – associazioni studentesche, l’Anm, l’Anpi e rapprensentanti dei partiti di opposizione, tra cui il M5s – con il leader Giuseppe Conte – Pd e Avs con la deputata Elisabetta Piccolotti.

“L’attentato a Ranucci riguarda tutti noi- ha detto Daniele Macheda, segretario Usigrai- basta con questo stillicidio e questi attacchi ai giornalisti. Report è stata oggetto di decine di querele peraltro tutte vinte. Chiediamo che vengano ritirate e che vengano ripristinate e trasmesse le 4 puntate eliminate di Report”.

L’attacco di questa notte, aggiunge Stefano Ferrante di Stampa Romana, “dovrebbe far riflettere i rappresentati delle istituzioni che hanno bersagliato Ranucci e Report con attacchi calunniosi”.Tesi ripresa con forza dal presidente dell’Ordine nazionale dei Giornalisti, Carlo Bartoli: “Siamo stufi di sentire lezioni di giornalismo da gente che non può fare lezioni neanche al proprio gatto. Tacciano”.

La mobilitazione è stata anche un’occasione per ricordare la manifestazione di martedì prossimo alle 17.30 a piazza Santi Apostoli. Il Cdr Rai, infine, in seguito a quanto accaduto ha proclamato lo stato di agitazione.“La politica- afferma Conte- si assuma le sue responsabilità. Hanno tentato di delegittimare Ranucci infamandolo. Ora si ritirino le querele”.

