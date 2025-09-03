in-centinaia-in-piazza-a-gerusalemme:-basta-guerra-a-gaza

La figlia di due ostaggi uccisi: quando è troppo è troppo

Milano, 3 set. (askanews) – Centinaia di israeliani si sono radunati a Gerusalemme per chiedere un accordo per liberare gli ostaggi e porre fine alla guerra a Gaza. “Siamo venuti perché un accordo politico è essenziale, perché Gaza è una trappola mortale per noi, perché è ora di fermarla, perché quando è troppo è troppo”, afferma Gal Goren, i cui genitori, Avner e Maya Goren, sono stati uccisi il 7 ottobre e il cui corpo della madre è stato portato a Gaza prima di essere recuperato durante un’operazione militare israeliana a metà del 2024.