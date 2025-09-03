mercoledì, 3 Settembre , 25

Florida cancellerà obbligo vaccini: “E’ sbagliato come la schiavitù”

(Adnkronos) - La Florida cancella l'obbligo vaccinale, accostato...

US Open, Auger-Aliassime in semifinale aspetta Sinner o Musetti

(Adnkronos) - Felix Auger-Aliassime in semifinale agli US...

Puglia, Avs fa muro su Vendola e Decaro minaccia passo indietro: “Non sono insostituibile”

(Adnkronos) - "Non sono insostituibile". Antonio Decaro mette...

Lisbona, si schianta la funicolare Gloria: almeno tre morti e 20 feriti

(Adnkronos) - Almeno tre persone sono morte e...
in-centinaia-in-piazza-a-gerusalemme:-basta-guerra-a-gaza
In centinaia in piazza a Gerusalemme: basta guerra a Gaza

In centinaia in piazza a Gerusalemme: basta guerra a Gaza

Video NewsIn centinaia in piazza a Gerusalemme: basta guerra a Gaza
Redazione-web
Di Redazione-web

La figlia di due ostaggi uccisi: quando è troppo è troppo

Milano, 3 set. (askanews) – Centinaia di israeliani si sono radunati a Gerusalemme per chiedere un accordo per liberare gli ostaggi e porre fine alla guerra a Gaza. “Siamo venuti perché un accordo politico è essenziale, perché Gaza è una trappola mortale per noi, perché è ora di fermarla, perché quando è troppo è troppo”, afferma Gal Goren, i cui genitori, Avner e Maya Goren, sono stati uccisi il 7 ottobre e il cui corpo della madre è stato portato a Gaza prima di essere recuperato durante un’operazione militare israeliana a metà del 2024.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.