In centinaia nella basilica romana per vedere l’affresco che somiglia a Meloni

Centinaia di persone da stamattina hanno visitato la Basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, per vedere l’affresco in cui il volto di un angelo assomiglia a quello di Giorgia Meloni.  

Dopo le polemiche di ieri, rimbalzate su tutti gli organi di stampa, la smentita del restauratore Bruno Valentinetti (“ho solo restaurato il dipinto che c’era prima, è un angelo, ognuno ci vede quello che vuole”) e l’intervento ironico della stessa premier (“No, decisamente non assomiglio a un angelo”, ha scritto sui social), tantissime persone, tra romani curiosi e turisti hanno affollato la Basilica romana, complice la domenica assolata della capitale, per guardare da vicino il restauro dell’affresco che fa da sfondo alla cappella delle Anime Sante. Dopo aver atteso la fila e visto da vicino l’affresco, sono molti i visitatori che concordano con chi ha visto nel dipinto una somiglianza con il volto di Giorgia Meloni. 

 

