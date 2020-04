Utilizzare le linee di credito precauzionali del Mes senza condizionalità macroeconomiche, ma soltanto con il controllo che i fondi ottenuti vengano utilizzati in modo efficiente per sostenere la spesa sanitaria e l’economia travolta dal coronavirus.

Potrebbe essere questa l’opzione per sbloccare l’impasse sui coronabond, richiesti a gran voce da Paesi come Italia, Francia e Spagna ma aborriti dal fronte del Nord Europa, Germania e Olanda in primis.

Il no di Berlino a qualsiasi mutualizzazione del debito è stato ribadito con forza dal ministro delle Finanze, Olaf Scholz. ​”Siamo pronti alla solidarietà, ma a una solidarietà ben pensata”,

L’articolo In che modo potrebbe sbloccarsi l’empasse sui coronabond proviene da Notiziedi.

