In Cina appaiono 7 soli al tramonto: cosa c’è dietro le immagini diventate virali

ROMA – È diventato virale il video dei 7 soli che tramontano in Cina. Siamo nella città di Chengdu. Pochi secondi che hanno fatto discutere sulla realisticità del fenomeno. La clip è stata girata lunedì scorso e chi l’ha pubblicata ha spiegato di aver osservato il particolare tramonto da diverse angolazioni, anche da dietro un vetro. Al centro è possibile vedere un sole luminosissimo e dietro di esso gli altri, tutti con una gradazione di colore e luminosità diversa. Come è possibile tutto ciò?





LA PRIMA SPIEGAZIONE

Si tratta di un’illusione ottica creata, secondo alcuni, da quello che gli esperti chiamano “paraelio”, fenomeno noto anche come “cani del sole”. I soli ‘copia’ si formano per via della rifrazione e dispersione della luce solare attraverso le gocce d’acqua o i cristalli di ghiaccio sospesi nell’atmosfera. Questi agiscono come piccoli prismi, scomponendo la luce bianca nelle sue diverse componenti cromatiche e creando l’effetto delle molteplici immagini.

LA SECONDA SPIEGAZIONE

Per altri, però, non sarebbe questo il caso. E la disposizione dei soli in diagonale e non in orizzontale farebbe tendere verso quest’altro parere. Banalmente, si tratterebbe di una semplice rifrazione dell’astro attraverso un vetro. Di questo parere, Zeng Yang, vicepresidente della Sichuan Society for Astronomy Amateur. Secondo lui, ogni strato aggiuntivo di vetro crea un’altra immagine virtuale”. Inoltre, a volte, “anche con la stessa lastra di vetro, il numero di immagini virtuali può variare a seconda dell’angolo di osservazione”.

A prescindere da tutto ciò, le immagini hanno colpito e affascinato gli utenti che hanno condiviso il video facendolo diventare virale.

